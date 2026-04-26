Чемпионат Нидерландов. Оскар Глух забил победный гол
время публикации: 26 апреля 2026 г., 08:05 | последнее обновление: 26 апреля 2026 г., 08:05
В матче тридцать первого тура чемпионата Нидерландов "Аякс" в гостях победил "Бреду" 2:0.
"Аякс" занимает четвертое место, на 1 очко отставая от "Неймингена", на 4 - от "Фейенорда".
ПСВ уже стал чемпионом.
На 20-й минуте счет открыл израильский полузащитник Оскар Глух. Он забил в чемпионате впервые с января. В 27 играх он забил 6 голов.
На 41-й минуте отличился Мика Годтс.
