"Сан-Антонио" победил "Оклахома-Сити". Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Сан-Антонио" разгромил "Оклахома-Сити" 130:110.
Индиана Пэйсерз - Милуоки Бакс 94:111
"Милуоки" проводил седьмую игру без травмированного Янниса Адетокунбо.
Майами Хит - Торонто Рэпторз 91:112
"Торонто" победил четвертый раз в последних 12 играх.
Даллас Мэверикс - Денвер Наггетс 131:130
Купер Флэгг (Даллас) был близок к "трипл-даблу" (33 + 9 подборов + 9 передач).
За 72 секунды до конца матча "Даллас" вел в счете 131:125.
Лидер "Денвера" Никола Йокич набрал 29 очков и сделал 14 передач.
Миннесота Тимбервулвз - Нью-Йорк Никс 115:104
Лидер "волков" Энтони Эдвардс набрал 38 очков.
Центровой "Никс" Карл-Энтони Таунс провел лучший матч в сезоне. Против своей бывшей команды он набрал 40 очков.
Сан-Антонио Сперз - Оклазома-Сити Тендер 130:110
"Сперз" одержал седьмую победу подряд и второй раз за 10 дней обыграл "Тендер".