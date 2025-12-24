"Сан-Антонио" победил "Оклахома-Сити". Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Сан-Антонио" разгромил "Оклахома-Сити" 130:110.

Индиана Пэйсерз - Милуоки Бакс 94:111

"Милуоки" проводил седьмую игру без травмированного Янниса Адетокунбо.

Майами Хит - Торонто Рэпторз 91:112

"Торонто" победил четвертый раз в последних 12 играх.

Даллас Мэверикс - Денвер Наггетс 131:130

Купер Флэгг (Даллас) был близок к "трипл-даблу" (33 + 9 подборов + 9 передач).

За 72 секунды до конца матча "Даллас" вел в счете 131:125.

Лидер "Денвера" Никола Йокич набрал 29 очков и сделал 14 передач.

Миннесота Тимбервулвз - Нью-Йорк Никс 115:104

Лидер "волков" Энтони Эдвардс набрал 38 очков.

Центровой "Никс" Карл-Энтони Таунс провел лучший матч в сезоне. Против своей бывшей команды он набрал 40 очков.

Сан-Антонио Сперз - Оклазома-Сити Тендер 130:110

"Сперз" одержал седьмую победу подряд и второй раз за 10 дней обыграл "Тендер".