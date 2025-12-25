Результаты матчей чемпионата Израиля по баскетболу
время публикации: 25 декабря 2025 г., 12:09 | последнее обновление: 25 декабря 2025 г., 12:09
Состоялись матчи чемпионата Израиля по баскетболу. "Бней Герцлия" неожиданно победил холонский "Апоэль" 91:82.
Бней Герцлия - Апоэль (Холон) 91:82
Хозяева выиграли последнюю четверть 22:12.
Апоэль (Иерусалим) - Элицур Маккаби (Нетания) 100:69
"Элицур" одержал 1 победу в 11 матчах и занимает последнее место.
Форвард "Элицура" Отис Фрейзер набрал 26 очков и сделал 2 перехвата.
Ссылки по теме