Баскетбол. В дерби Хайфы победил "Апоэль"
время публикации: 25 декабря 2025 г., 15:36 | последнее обновление: 25 декабря 2025 г., 15:36
Впервые за пять лет в матче чемпионата Израиля по баскетболу состоялось хайфское дерби.
Правда не в элитном дивизионе, а в 13-м туре Лиги Леумит (второй дивизион).
"Апоэль" разгромил "Маккаби" 91:75.
"Апоэль" (Хайфа) занимает третье место. "Маккаби" одержал 1 победу в 13 играх и занимает последнее место.
"Маккаби" выиграл первую четверть 22:18.
В дальнейшем доминировал "Апоэль".
После 20 минут 46:41, 30 - 64:56.
