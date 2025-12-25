x
25 декабря 2025
25 декабря 2025
Спорт

Баскетбол. В дерби Хайфы победил "Апоэль"

Баскетбол
время публикации: 25 декабря 2025 г., 15:36 | последнее обновление: 25 декабря 2025 г., 15:36
Баскетбол. В дерби Хайфы победил "Апоэль"
AP Photo/Rick Scuteri

Впервые за пять лет в матче чемпионата Израиля по баскетболу состоялось хайфское дерби.

Правда не в элитном дивизионе, а в 13-м туре Лиги Леумит (второй дивизион).

"Апоэль" разгромил "Маккаби" 91:75.

"Апоэль" (Хайфа) занимает третье место. "Маккаби" одержал 1 победу в 13 играх и занимает последнее место.

"Маккаби" выиграл первую четверть 22:18.

В дальнейшем доминировал "Апоэль".

После 20 минут 46:41, 30 - 64:56.

Спорт
