Спорт
Спорт

Неожиданное поражение "Бней Сахнина". Результаты матчей Кубка Израиля по футболу

Футбол
время публикации: 26 декабря 2025 г., 08:12 | последнее обновление: 26 декабря 2025 г., 08:12
Неожиданное поражение "Бней Сахнина". Результаты матчей Кубка Израиля по футболу
AP Photo/Themba Hadebe

Состоялись матчи 1/16 финала Кубка Израиля по футболу.

Бней Йегуда (Тель-Авив) - Маккаби (Кирьят-Ата/Кирьят Бялик) 2:1

Апоэль (Раанана) - Кирьят-Гат 3:3 (по пенальти 9:8)

Основное время завершилось со счетом 2:2, дополнительное - 3:3.

"Кирьят-Гат" вел в счете 1:0 и 2:1.

Хозяева сравняли счет на пятой минуте компенсированного времени.

Апоэль (Петах-Тиква) - Апоэль (Кармиэль) 2:1

Бней Сахнин - Маккаби (Яффо) 0:2

Неожиданная победа представителя второго дивизиона (Лиги Леумит).

Апоэль (Тель-Авив) - Ашдод 3:0

На 60-й минуте гости остались в меньшинстве. Удален Мохамед Амер Хан.

На 73-й и 79-й минутах забил Рой Корин.

На 4-й минуте компенсированного времени отличился Анас Мохамид.

Спорт
