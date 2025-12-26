Неожиданное поражение "Бней Сахнина". Результаты матчей Кубка Израиля по футболу
время публикации: 26 декабря 2025 г., 08:12 | последнее обновление: 26 декабря 2025 г., 08:12
Состоялись матчи 1/16 финала Кубка Израиля по футболу.
Бней Йегуда (Тель-Авив) - Маккаби (Кирьят-Ата/Кирьят Бялик) 2:1
Апоэль (Раанана) - Кирьят-Гат 3:3 (по пенальти 9:8)
Основное время завершилось со счетом 2:2, дополнительное - 3:3.
"Кирьят-Гат" вел в счете 1:0 и 2:1.
Хозяева сравняли счет на пятой минуте компенсированного времени.
Апоэль (Петах-Тиква) - Апоэль (Кармиэль) 2:1
Бней Сахнин - Маккаби (Яффо) 0:2
Неожиданная победа представителя второго дивизиона (Лиги Леумит).
Апоэль (Тель-Авив) - Ашдод 3:0
На 60-й минуте гости остались в меньшинстве. Удален Мохамед Амер Хан.
На 73-й и 79-й минутах забил Рой Корин.
На 4-й минуте компенсированного времени отличился Анас Мохамид.
Ссылки по теме