Спорт

Кубок африканских наций. Результаты матчей "группы смерти"

Футбол
время публикации: 25 декабря 2025 г., 11:32 | последнее обновление: 25 декабря 2025 г., 11:32
Кубок африканских наций. Результаты матчей "группы смерти"
AP Photo/Themba Hadebe, File

Оба матча первого тура группы F Кубка африканских наций завершились со счетом 1:0.

Журналисты окрестили этот квартет "группой смерти".

Кот д`Ивуар - Мозамбик 1:0

Действующий чемпион обыграл аутсайдера группы.

Победный гол на 49-й минуте забил Амад Диалло (Манчестер Юнайтед).

Камерун - Габон 1:0

На 6-й минуте первый гол в матчах за сборную забил Карл Этта Эйонг (Леванте).

Камерунцы могли забить второй. В конце матча мяч после удара Франка Магри попал в перекладину.

