Кубок африканских наций. Результаты матчей "группы смерти"
время публикации: 25 декабря 2025 г., 11:32 | последнее обновление: 25 декабря 2025 г., 11:32
Оба матча первого тура группы F Кубка африканских наций завершились со счетом 1:0.
Журналисты окрестили этот квартет "группой смерти".
Кот д`Ивуар - Мозамбик 1:0
Действующий чемпион обыграл аутсайдера группы.
Победный гол на 49-й минуте забил Амад Диалло (Манчестер Юнайтед).
Камерун - Габон 1:0
На 6-й минуте первый гол в матчах за сборную забил Карл Этта Эйонг (Леванте).
Камерунцы могли забить второй. В конце матча мяч после удара Франка Магри попал в перекладину.
