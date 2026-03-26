МОК запретил трансгендерам выступать в женских соревнованиях на олимпиадах, сообщает "Интерфакс".

В заявлении Международного олимпийского комитета говорится о новой гендерной политике организации.

Решение вступит в силу начиная с олимпиады 2028 года и распространяется на все виды олимпийской программы.

"Как бывшая спортсменка, я убеждена: каждый олимпиец имеет право на честную конкуренцию. Однако было бы несправедливо допускать биологических мужчин к соревнованиям в женской категории. В ряде видов спорта это также создает риски для безопасности участниц", — заявила президент МОК Кирсти Ковентри.