26 марта 2026
последняя новость: 17:20
Спорт

МОК запретил трансгендерам выступать в женских соревнованиях на олимпиадах

время публикации: 26 марта 2026 г., 16:10 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 16:10
МОК запретил трансгендерам выступать в женских соревнованиях на олимпиадах, сообщает "Интерфакс".

В заявлении Международного олимпийского комитета говорится о новой гендерной политике организации.

Решение вступит в силу начиная с олимпиады 2028 года и распространяется на все виды олимпийской программы.

"Как бывшая спортсменка, я убеждена: каждый олимпиец имеет право на честную конкуренцию. Однако было бы несправедливо допускать биологических мужчин к соревнованиям в женской категории. В ряде видов спорта это также создает риски для безопасности участниц", — заявила президент МОК Кирсти Ковентри.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 марта 2026

Умерла легендарная советская волейболистка, двукратная олимпийская чемпионка
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 февраля 2026

Многие страны бойкотируют церемонию открытия Миланской паралимпиады
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 февраля 2026

Спортивный арбитраж отклонил иск Владислава Гераскевича
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 февраля 2026

В МОК прокомментировали нехватку презервативов в олимпийской деревне