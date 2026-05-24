последняя новость: 21:23
Спорт

Завершился чемпионат Англии. "Тоттенхэм" не вылетел. "Челси" без еврокубков

Футбол
время публикации: 24 мая 2026 г., 20:30 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 20:30
AP Photo/Kin Cheung

Завершился чемпионат Англии. Чемпионом стал "Арсенал".

"Манчестер Сити" занял второе место, "Манчестер Юнайтед" - третье.

"Астон Вилла" и "Ливерпуль" сыграют в Лиге чемпионов.

"Борнмут" и "Сандерленд" сыграют в Лиге Европы, "Брайтон энд Хоув" - в Лиге конференций.

В последнем матче под руководством Хосепа Гвардиолы "Манчестер Сити" проиграл "Астон Вилле" 1:2.

Вылетели "Вест Хэм", "Бернли" и "Вулверхэмптон".

"Тоттенхэм" победил "Эвертон" 1:0 и сохранил место в элите.

