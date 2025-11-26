Отборочные матчи чемпионата мира по баскетболу. Расписание сборной Израиля
время публикации: 26 ноября 2025 г., 21:37 | последнее обновление: 26 ноября 2025 г., 21:42
Завтра начинается первый раунд европейской квалификации чемпионата мира по баскетболу 2027 года.
Команды, занявшие три первых места в группах (по 4 команды), выходят ао второй раунд.
Расписание матчей сборной Израиля:
28 ноября. Германия - Израиль.
1 декабря. Израиль - Хорватия.
26 февраля. Израиль - Кипр.
1 марта. Кипр - Израиль.
3 июля. Израиль - Германия.
6 июля. Хорватия - Израиль.
