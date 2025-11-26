x
26 ноября 2025
Спорт

Отборочные матчи чемпионата мира по баскетболу. Расписание сборной Израиля

Баскетбол
время публикации: 26 ноября 2025 г., 21:37 | последнее обновление: 26 ноября 2025 г., 21:42
Отборочные матчи чемпионата мира по баскетболу. Расписание сборной Израиля
AP Photo/Eric Gay

Завтра начинается первый раунд европейской квалификации чемпионата мира по баскетболу 2027 года.

Команды, занявшие три первых места в группах (по 4 команды), выходят ао второй раунд.

Расписание матчей сборной Израиля:

28 ноября. Германия - Израиль.

1 декабря. Израиль - Хорватия.

26 февраля. Израиль - Кипр.

1 марта. Кипр - Израиль.

3 июля. Израиль - Германия.

6 июля. Хорватия - Израиль.

