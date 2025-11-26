Евролига. "Маккаби" проиграл "Милану"

В матче тринадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "маккаи" проиграл "Милану" 88:102.

Матч проходил в Белграде.

С 1 декабря израильские клубы в Евролиге Еврокубке будут проводить домашние игры в Израиле. По крайней мере, так было решено.

После 10 минут впереди итальянцы 27:25, 20 - 54:48, 30 - 79:62.

Самый результативный игрок матча - форвард "Милана" Шевон Шилдс (26 + 7 подборов + 8 передач).

Самый результативный игрок "Маккаби" Лонни Уокер (21 + 4 подбора + 4 передачи)