Лига чемпионов. 13 сэйвов Хайкина. "Байер" победил "Манчестер Сити"
Состоялись матчи пятого тура общего этапа Лиги чемпионов. "Боруссия" (Дортмунд) разгромила "Вильярреал" 4:0.
Бодо Глимт (Норвегия) - Ювентус (Турин, Италия) 2:3
Норвежцы вели в счете 1:0.
На 87-й минуте счет был 2:2.
На первой минуте компенсированного времени победный гол забил Джонатан Дэвид.
Ворота норвежцев защищал уроженец Израиля Никита Хайкин. Он совершил 13 сэйвов.
Боруссия (Дортмунд) - Вильярреал 4:0
Два гола забил Серу Гирасси. По разу отличились Карим Адейеми и Даниэль Сенссон.
"Боруссия" не реализовал два пенальти.
На 53-й минуте при счете 1:0 гости остались в меньшинстве. Удален Хуан Фойт.
Израильский полузащитник Манор Соломон остался у "Вильярреала" в щапасе.
Манчестер Сити (Англия) - Байер (Леверкузен, Германия) 0:2
Сенсационный результат вполне заслужен. "Фармацевты" справились с фаворитом.
Голы забили Алехандро Гримальдо и Патрик Шик.
Марсель (Франция) - Ньюкасл (Англия) 2:1
После первого тайма в счете вели англичане.
В первые пять минут второго тайма два гола забил Обамеянг.
Наполи (Италия) - Карабах (Азербайджан) 2:0
Славия (Прага, Чехия) - Атлетик (Бильбао, Испания) 0:0