Спорт

Лига чемпионов. 13 сэйвов Хайкина. "Байер" победил "Манчестер Сити"

Футбол
Лига чемпионов
Сенсации
время публикации: 26 ноября 2025 г., 09:51 | последнее обновление: 26 ноября 2025 г., 09:51
"Боруссия" (Дортмунд) разгромила "Вильярреал" 4:0
AP Photo/Martin Meissner

Состоялись матчи пятого тура общего этапа Лиги чемпионов. "Боруссия" (Дортмунд) разгромила "Вильярреал" 4:0.

Бодо Глимт (Норвегия) - Ювентус (Турин, Италия) 2:3

Норвежцы вели в счете 1:0.

На 87-й минуте счет был 2:2.

На первой минуте компенсированного времени победный гол забил Джонатан Дэвид.

Ворота норвежцев защищал уроженец Израиля Никита Хайкин. Он совершил 13 сэйвов.

Боруссия (Дортмунд) - Вильярреал 4:0

Два гола забил Серу Гирасси. По разу отличились Карим Адейеми и Даниэль Сенссон.

"Боруссия" не реализовал два пенальти.

На 53-й минуте при счете 1:0 гости остались в меньшинстве. Удален Хуан Фойт.

Израильский полузащитник Манор Соломон остался у "Вильярреала" в щапасе.

Манчестер Сити (Англия) - Байер (Леверкузен, Германия) 0:2

Сенсационный результат вполне заслужен. "Фармацевты" справились с фаворитом.

Голы забили Алехандро Гримальдо и Патрик Шик.

Марсель (Франция) - Ньюкасл (Англия) 2:1

После первого тайма в счете вели англичане.

В первые пять минут второго тайма два гола забил Обамеянг.

Наполи (Италия) - Карабах (Азербайджан) 2:0

Славия (Прага, Чехия) - Атлетик (Бильбао, Испания) 0:0

