Отборочный матч юношеского чемпионата Европы по футболу. Израильтянки победили сборную Казахстана

Начался отборочный турнир женского юношеского чемпионата Европы по футболу (спортсменки до 19 лет).

Израильтянки в первом матче победили сборную Казахстана 2:0.

В первом тайме голы забили Тамар Горен (Майнц) и Мааян Бен Исраэль (Кирьят-Гат).

В группе 6 Лиги В состоялся еще один матч. Сборная Латвии разгромила команду Мальты 5:1.