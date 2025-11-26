x
Спорт

Отборочный матч юношеского чемпионата Европы по футболу. Израильтянки победили сборную Казахстана

Футбол
время публикации: 26 ноября 2025 г., 08:57 | последнее обновление: 26 ноября 2025 г., 08:59
Отборочный матч юношеского чемпионата Европы по футболу. Израильтянки победили сборную Казахстана
AP Photo/Justine Willard

Начался отборочный турнир женского юношеского чемпионата Европы по футболу (спортсменки до 19 лет).

Израильтянки в первом матче победили сборную Казахстана 2:0.

В первом тайме голы забили Тамар Горен (Майнц) и Мааян Бен Исраэль (Кирьят-Гат).

В группе 6 Лиги В состоялся еще один матч. Сборная Латвии разгромила команду Мальты 5:1.

Спорт
