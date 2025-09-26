x
26 сентября 2025
Спорт

21-летний воспитанник "Арсенала" умер, получив травму в футбольном матче

Футбол
время публикации: 26 сентября 2025 г., 11:02
21-летний воспитанник "Арсенала" умер, получив травму в футбольном матче
AP Photo/Kin Cheung

25 сентября умер 21-летний нападающий клуба "Чичестер" Билли Вигар, сообщает The Guardian.

20 сентября он получил тяжелую черепно-мозговую травму в матче чемпионата Англии (полупрофессиональная Истмийская лига, седьмой дивизион английского футбола).

В заявлении клуба говорится, что матч был прерван на 13-й минуте, а футболист был доставлен в больницу и введен в состояние искусственной комы.

23 сентября Билли Вигар перенес хирургическую операцию.

Футболист был выпускником академии лондонского "Арсенала" (за команду академии выступал с 2017 года). .Он подписал контракт с "Арсеналом" в 2022 году, но выступал в арендах за клубы низших лиг. Он покинул "Арсенал" в 2024 году.

На официальном сайте лондонского клуба опубликован некролог.

Спорт
