НБА. Дени Авдия набрал 19 очков. "Портленд" снова проиграл "Сан-Антонио"
время публикации: 27 апреля 2026 г., 01:55 | последнее обновление: 27 апреля 2026 г., 05:29
"Портленд Трэйл Блэйзерс" проиграл дома "Сан-Антонио Сперс" в четвертом матче первого раунда плей-офф NBA в Западной конференции – 93:114.
Команда Дени Авдии по ходу встречи вела с преимуществом в 19 очков, но затем провалилась и позволила сопернику не только отыграться, но и одержать разгромную победу.
После этого поражения "Портленд" уступает в серии 1:3, а "Сан-Антонио" находится в одном шаге от выхода в полуфинал Западной конференции.
Пятый матч серии станет для "Трэйл Блэйзерс" игрой на выбывание.
