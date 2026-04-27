НБА. Дени Авдия набрал 19 очков. "Портленд" снова проиграл "Сан-Антонио"

"Портленд Трэйл Блэйзерс" проиграл дома "Сан-Антонио Сперс" в четвертом матче первого раунда плей-офф NBA в Западной конференции – 93:114.

Команда Дени Авдии по ходу встречи вела с преимуществом в 19 очков, но затем провалилась и позволила сопернику не только отыграться, но и одержать разгромную победу.

После этого поражения "Портленд" уступает в серии 1:3, а "Сан-Антонио" находится в одном шаге от выхода в полуфинал Западной конференции.

Пятый матч серии станет для "Трэйл Блэйзерс" игрой на выбывание.