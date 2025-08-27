x
27 августа 2025
27 августа 2025
Умер известный советский пловец. чемпион Московской олимпиады

время публикации: 27 августа 2025 г., 12:55
Умер известный советский пловец. чемпион Московской олимпиады
AP Photo/Vincent Thian

24 августа на 64-м году жизни умер известный советский пловец Юрий Присекин, сообщает "Интерфакс".

О причине смерти не сообщается.

Он - неоднократный чемпион СССР.

Юрий Присекин - чемпион Московской олимпиады (эстафета 4 по 200 метров вольным стилем).

В 1984-90 годах он ыл руководителем Центра олимпийской подготовки в Самаре.

В некрологах некоторые российские издания называют Юрия Присекина "дублером Владимира Сальникова".

