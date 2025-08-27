Умер известный советский пловец. чемпион Московской олимпиады
время публикации: 27 августа 2025 г., 12:55 | последнее обновление: 27 августа 2025 г., 13:03
24 августа на 64-м году жизни умер известный советский пловец Юрий Присекин, сообщает "Интерфакс".
О причине смерти не сообщается.
Он - неоднократный чемпион СССР.
Юрий Присекин - чемпион Московской олимпиады (эстафета 4 по 200 метров вольным стилем).
В 1984-90 годах он ыл руководителем Центра олимпийской подготовки в Самаре.
В некрологах некоторые российские издания называют Юрия Присекина "дублером Владимира Сальникова".
