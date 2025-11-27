x
27 ноября 2025
27 ноября 2025
Спорт
Спорт

НБА. Дени Авдия набрал 37 очков. "Портленд" проиграл "Сан-Антонио"

Баскетбол
НБА
время публикации: 27 ноября 2025 г., 09:05 | последнее обновление: 27 ноября 2025 г., 09:05
НБА. Дени Авдия набрал 37 очков. "Портленд" проиграл "Сан-Антонио"
AP Photo/Ali Gradischer

В матче регулярного чемпионата НБА (Кубка НБА) "Портленд Трэйл Блэйзерс" проиграл "Сан-Антонио Сперз" 102:115.

По 37 очков набрали Дени Авдия (Портленд) (6 подборов + 8 передач) и Деаарон Фокс (Сан-Антонио) (+ 6 подборов + 8 передач).

Баскетболисты "Трэйл Блэйзерс" неудачно выполняли штрафные - 19 точных бросов из 30. Дени Авдия забросил 2 штрафных из 8.

Большую часть первой половины матча в счете вел "Портленд".

Спорт
