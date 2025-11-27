Баскетбол. Результаты матчей Евролиги
время публикации: 27 ноября 2025 г., 07:43 | последнее обновление: 27 ноября 2025 г., 07:43
Завершился тринадцатый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лдируют "Апоэль", "Црвена Звезда" и "Панатинаикос".
Лидеры одержали по 9 побед.
"Маккаби" на предпоследнем месте - 3 победы.
Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 91:80
Последнюю четверть сербы выиграли 32:15.
Александр Везенков (Олимпиакос) набрал 29 очков и сделал 8 подборов.
Монако (Франция) - Анадолу Эфес 102:66
Счет второй половины матча 53:23.
Барселона (Испания) - АСВЕЛ (Лион - Виллербан, Франция) 88:78
