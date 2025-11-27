x
27 ноября 2025
|
последняя новость: 07:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 ноября 2025
|
27 ноября 2025
|
последняя новость: 07:56
27 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Баскетбол. Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 27 ноября 2025 г., 07:43 | последнее обновление: 27 ноября 2025 г., 07:43
Баскетбол. Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Peter Forest

Завершился тринадцатый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лдируют "Апоэль", "Црвена Звезда" и "Панатинаикос".

Лидеры одержали по 9 побед.

"Маккаби" на предпоследнем месте - 3 победы.

Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 91:80

Последнюю четверть сербы выиграли 32:15.

Александр Везенков (Олимпиакос) набрал 29 очков и сделал 8 подборов.

Монако (Франция) - Анадолу Эфес 102:66

Счет второй половины матча 53:23.

Барселона (Испания) - АСВЕЛ (Лион - Виллербан, Франция) 88:78

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 ноября 2025

Отборочные матчи чемпионата мира по баскетболу. Расписание сборной Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 ноября 2025

Евролига. "Маккаби" проиграл "Милану"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 ноября 2025

НБА. Макколум установил клубный рекорд. "Лейкерс" победил в дерби
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 ноября 2025

Баскетбол. Результаты матчей Евролиги