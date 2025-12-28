Без сюрпризов. Результаты матчей Кубка Израиля по футболу
время публикации: 28 декабря 2025 г., 08:13 | последнее обновление: 28 декабря 2025 г., 08:13
В 1/8 финала Кубка Израиля по футболу вышли "Маккаби" (Тель-Авив). "Апоэль" (Беэр-Шева) и "Бейтар" (Иерусалим).
Маккаби (Тель-Авив) - Апоэль (Хайфа) 5:0
Апоэль (Беэр-Шева) - Апоэль (Сдерот) 2:1
На 6-й минуте Мохамад Канаан открыл счет 1:0.
На 16-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Удален Офир Давидзада.
На 62-й минуте Мигель Витор Удвоил преимущество фаворита.
На 72-й минуте Галь Авив сократил отставание.
Ирони (Тверия) - Бейтар (Иерусалим) 1:2
На 13-й минуте Гай Хадида вывел хозяев вперед 1:0.
На 22-й минуте Омер Ацили сравнял счет.
На 70-й минуте Нив Готлиб забил в свои ворота.
На 88-й минуте "Ирони" остался в меньшинстве. Удален Омер Ицхак.
Ссылки по теме