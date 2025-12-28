x
28 декабря 2025
Спорт

Без сюрпризов. Результаты матчей Кубка Израиля по футболу

Футбол
время публикации: 28 декабря 2025 г., 08:13
Без сюрпризов. Результаты матчей Кубка Израиля по футболу
AP Photo/Mosa'ab Elshamy

В 1/8 финала Кубка Израиля по футболу вышли "Маккаби" (Тель-Авив). "Апоэль" (Беэр-Шева) и "Бейтар" (Иерусалим).

Маккаби (Тель-Авив) - Апоэль (Хайфа) 5:0

Апоэль (Беэр-Шева) - Апоэль (Сдерот) 2:1

На 6-й минуте Мохамад Канаан открыл счет 1:0.

На 16-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Удален Офир Давидзада.

На 62-й минуте Мигель Витор Удвоил преимущество фаворита.

На 72-й минуте Галь Авив сократил отставание.

Ирони (Тверия) - Бейтар (Иерусалим) 1:2

На 13-й минуте Гай Хадида вывел хозяев вперед 1:0.

На 22-й минуте Омер Ацили сравнял счет.

На 70-й минуте Нив Готлиб забил в свои ворота.

На 88-й минуте "Ирони" остался в меньшинстве. Удален Омер Ицхак.

Спорт
