Кубок мира по синхронному плаванию. Израильтянки заняли 11-е место
время публикации: 28 марта 2026 г., 09:11 | последнее обновление: 28 марта 2026 г., 09:18
В Париже проходит этап Кубка мира по синхронному плаванию.
Израильтянки Катерина Кунин и Айя Мазор заняли 11-е место в технической программе (246.4441 балла).
Победили россиянки Майя Дорошко и Елизавета Минаева (299.8376).
На втором месте россиянки Кира Черезова и Екатерина Герасимова (290.5550), на третьем - британки Кэйт Шортман и Изабель Торп (287.8250).
