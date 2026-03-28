Кубок мира по синхронному плаванию. Израильтянки заняли 11-е место

В Париже проходит этап Кубка мира по синхронному плаванию.

Израильтянки Катерина Кунин и Айя Мазор заняли 11-е место в технической программе (246.4441 балла).

Победили россиянки Майя Дорошко и Елизавета Минаева (299.8376).

На втором месте россиянки Кира Черезова и Екатерина Герасимова (290.5550), на третьем - британки Кэйт Шортман и Изабель Торп (287.8250).