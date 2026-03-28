НБА. Лука Дончич набрал 41 очко, Бен Сараф - 10

В матче регулярного чемпионата НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" в гостях разгромил "Бруклин Нетс" 116:99.

"Лейкерс" одержал 11-ю победу в последних 12 матчах.

Лидер гостей Лука Дончч набрал 41 очко и сделал 8 подборов. Он забросил 5 трехочковых и в 15-й игре в этом сезоне набрал более 40 очков.

Остин Ривз (Лейкерс) набрал 26 очков, 15 - в последней четверти.

Бронни и Леброн Джеймс играли вместе во втором матче подряд.

Израильский защитник "Бруклина" Бен Сараф набрал 10 очков, сделал 3 подбора, 2 передачи и 1 перехват.