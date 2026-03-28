НБА. Лука Дончич набрал 41 очко, Бен Сараф - 10
время публикации: 28 марта 2026 г., 09:39 | последнее обновление: 28 марта 2026 г., 09:39
В матче регулярного чемпионата НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" в гостях разгромил "Бруклин Нетс" 116:99.
"Лейкерс" одержал 11-ю победу в последних 12 матчах.
Лидер гостей Лука Дончч набрал 41 очко и сделал 8 подборов. Он забросил 5 трехочковых и в 15-й игре в этом сезоне набрал более 40 очков.
Остин Ривз (Лейкерс) набрал 26 очков, 15 - в последней четверти.
Бронни и Леброн Джеймс играли вместе во втором матче подряд.
Израильский защитник "Бруклина" Бен Сараф набрал 10 очков, сделал 3 подбора, 2 передачи и 1 перехват.
