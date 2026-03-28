Евролига. "Апоэль" проиграл "Басконии"

В матче 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Апоэль" неожиданно проиграл "Басконии" 109:118.

"Красные" потерпели второе поражение подряд и занимают пятое место.

Баски одержали десятую победу в турнире и не претендуют на выход в плэй-офф.

"Апоэль" выиграл первую четверть 31:29, но проиграл первую половину матча 64:67.

Треью четверть израильтяне провалили. После 30 минут 81:92.

Самый результативный игрок матча Элайджа Брайант (Апоэль) (26 + 5 подборов).