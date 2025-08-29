x
29 августа 2025
29 августа 2025
Спорт

Евробаскет. Литовцы установили рекорд

Баскетбол
время публикации: 29 августа 2025 г., 19:57
Евробаскет. Литовцы установили рекорд
AP Photo/Chara Savvidou

В матче второго тура чемпионата Европы по баскетболу литовцы разгромили сборную Черногории 94:67.

Турция - Чехия 92:78

Чехи выиграли первую четверть 27:21. Затем доминировали турки. После 20 минут 45:37, 30 - 72:62.

Лидер сборной Турции Альперен Шенгюн был близок к "трипл-даблу" (23 + 12 подборов + 9 передач).

Литва - Черногория 94:67

Литовцы во второй игре подряд устанавливают рекорд чемпионата Европы. В первой - по количеству подборов (57), сегодня - по количеству результативных передач за один матч - 35.

Рекорд установила сборная Югославии в 2001 году (33).

"Дабл-дабл" совершили Рокас Йокубайтис (21 + 12 передач) и Никола Вучевич (20 + 10 подборов).

Спорт
