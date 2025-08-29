Евробаскет. Немцы разгромили шведов и установили командный рекорд

В матче второго тура чемпионата Европы по баскетболу немцы разгромили сборную Швеции 105:83.

Сборная Германии установила командный рекорд (в матчах чемпионатов Европы), набрав в первой половине матча 59 очков.

После 10 минут 27:17, 20 - 59:42, 30 - 84:66.

Хороший матч провели лидеры чемпионов мира Деннис Шредер (23 + 7 подборов) и Франц Вагнер (21, 16 очков он набрал в первой половине матча).

У шведов из-за болезни матч пропустили Пелле Ларссон (Майами Хит) и Симон Биргандер (Ховентут Бадалона).