Отборочный матч юниорского Евро. Израильтяне обыграли сборную Англии

В отборочном матче юниорского чемпионата Европы по футболу (игроки до 17 лет) израильтяне победили сборную Англии 3:1.

Положение после двух туров (Лига В, группа 1) Израиль 6 очков, Англия, Фарерские острова по 3, Эстония 0.

На 34-й минуте Эрез Диди открыл счет 1:0.

На 48-й минуте Райан Кавума Маккуин (Челси) сравнял счет.

На 57-й минуте победный гол забил Идо Йосеф. Через 10 минут отличился Идан Дадя.