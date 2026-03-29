Отборочный матч юниорского Евро. Израильтяне обыграли сборную Англии
время публикации: 29 марта 2026 г., 09:17 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 09:17
В отборочном матче юниорского чемпионата Европы по футболу (игроки до 17 лет) израильтяне победили сборную Англии 3:1.
Положение после двух туров (Лига В, группа 1) Израиль 6 очков, Англия, Фарерские острова по 3, Эстония 0.
На 34-й минуте Эрез Диди открыл счет 1:0.
На 48-й минуте Райан Кавума Маккуин (Челси) сравнял счет.
На 57-й минуте победный гол забил Идо Йосеф. Через 10 минут отличился Идан Дадя.
