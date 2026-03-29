x
29 марта 2026
|
последняя новость: 08:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
29 марта 2026
|
29 марта 2026
|
последняя новость: 08:49
29 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

В танцах на льду чемпионами мира стали французы

Фигурное катание
время публикации: 29 марта 2026 г., 08:40 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 08:49
AP Photo/Petr David Josek

В Праге завершился чемпионат мира по фигурному катанию.

В танцах на льду чемпионами мира стали Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон (230.81 балла).

На втором месте канадцы Пайпер Жиль и Поль Пойрье (211.52).

Бронзовые медали завоевали американцы Эмилия Зингас и Вадим Колесник (209.20). Они были четверыми в обеих танцах и обошли на 0.22 балла британцев Лайлу Фир и Льюиса Гибсона, занимавших третье место после первого танца.

Элисон Рид и Саулюс Аьбрулевичюс (Литва) заняли седьмое место (200.66). Элисон ранее выступала за сборную Израиля.

Диана Дэвис (дочь Этери Тутберидзе) и Глеб Смолкин (Грузия) заняли десятое место (198.65).

Израильская и украинская пары в финал не вышли.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
