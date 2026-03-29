Новая Версия Сайта
29 марта 2026
|
29 марта 2026
|
последняя новость: 10:43
29 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Спорт

"Формула-1". Кими Антонелли стал победителем "Гран-при Японии" и установил рекорд

Формула-1
время публикации: 29 марта 2026 г., 10:33 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 10:33
"Формула-1". Кими Антонелли стал победителем "Гран-при Японии" и установил рекорд
AP Photo/Hiro Komae

Победителем этапа чемпионата "Формулы-1" - "Гран-при Японии" - стал пилот "Мерседеса" Кими Антонелли.

Он не удачно начал гонку, но на 22-м круге сумел вырваться в лидеры.

Он выиграл вторую гонку подряд и стал самым молодым лидером общего зачета в истории "Формулы-1".

Более чем на 14 секунд отстал от лидера Оскар Пиастри (Макларен), проводивший первую гонку в сезоне

Третьим финишировал Шарль Леклер (Феррари).

