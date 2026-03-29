"Формула-1". Кими Антонелли стал победителем "Гран-при Японии" и установил рекорд
время публикации: 29 марта 2026 г., 10:33 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 10:33
Победителем этапа чемпионата "Формулы-1" - "Гран-при Японии" - стал пилот "Мерседеса" Кими Антонелли.
Он не удачно начал гонку, но на 22-м круге сумел вырваться в лидеры.
Он выиграл вторую гонку подряд и стал самым молодым лидером общего зачета в истории "Формулы-1".
Более чем на 14 секунд отстал от лидера Оскар Пиастри (Макларен), проводивший первую гонку в сезоне
Третьим финишировал Шарль Леклер (Феррари).
