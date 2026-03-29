"Формула-1". "Гран-при Японии". Оливер Берман попал в аварию
время публикации: 29 марта 2026 г., 10:18 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 10:18
На 22-м круге "Гран-при Японии" - этап чемпионата "Формулы-1" - пилот "Хааса" Оливер Берман попал в аварию.
Британец попытался совершить обгон на скорости 250-270 км/ч и не справился с управлением.
Болид врезался в барьер.
Пилот сам выбрался из машины, но покидал трассу при помощи стюардов, заметно хромая.
