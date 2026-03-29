29 марта 2026
последняя новость: 10:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

"Формула-1". "Гран-при Японии". Оливер Берман попал в аварию

Формула-1
время публикации: 29 марта 2026 г., 10:18 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 10:18
"Формула-1". "Гран-при Японии". Оливер Берман попал в аварию
AP Photo/Hiro Komae

На 22-м круге "Гран-при Японии" - этап чемпионата "Формулы-1" - пилот "Хааса" Оливер Берман попал в аварию.

Британец попытался совершить обгон на скорости 250-270 км/ч и не справился с управлением.

Болид врезался в барьер.

Пилот сам выбрался из машины, но покидал трассу при помощи стюардов, заметно хромая.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 марта 2026

"Формула-1". Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии отменены
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 марта 2026

"Формула 1". "Гран-при Китая". Андреа Кими Антонелли установил рекорд
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 марта 2026

"Формула-1". Спринт "Гран-при Китая" выиграл Джордж Расселл
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 марта 2026

"Формула-1". Победителем "Гран-при Австралии" стал Джордж Расселл