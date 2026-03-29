"Формула-1". "Гран-при Японии". Оливер Берман попал в аварию

На 22-м круге "Гран-при Японии" - этап чемпионата "Формулы-1" - пилот "Хааса" Оливер Берман попал в аварию.

Британец попытался совершить обгон на скорости 250-270 км/ч и не справился с управлением.

Болид врезался в барьер.

Пилот сам выбрался из машины, но покидал трассу при помощи стюардов, заметно хромая.