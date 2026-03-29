Кубок мира по синхронному плаванию. Израильский смешанный дуэт занял 9-е место

Синхронное плавание
время публикации: 29 марта 2026 г., 11:16 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 11:16
AP Photo/Lee Jin-man

В Париже продолжается этап Кубка мира по синхронному плаванию.

В технической программе израильский смешанный дуэт Йогев Даган и Лиор Макмель занял девятое место (181.0267 балла).

Победили россияне Алина Румянцева - Захар Трофимоа (231.9159).

На втором месте Ясмина Исламова и Айдияр Рамазанов (Казахстан(211.1267).

Бронзовые медали завоевали колумбийцы Эмили Минанте и Густаво Санчес (206.9350).

