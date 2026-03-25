последняя новость: 10:46
Бокс. 19-летняя американка введена в состояние искусственной комы после поражения нокаутом

время публикации: 25 марта 2026 г., 10:25 | последнее обновление: 25 марта 2026 г., 10:25
AP Photo/Matt Rourke

21 марта в Сан-Бернардино, Калифорния, состоялся боксерский поединок, в котором 19-летняя американка Айсис Сио проиграла нокаутом.

На 78-й секунде боя ее нокаутировала Джослин Камарильо.

Айсис Сио была доставлена в больницу в тяжелом состоянии и введена в состояние искусственной комы.

23 марта спортсменка пришла в себя и была отключена от аппарата искусственного дыхания. По данным ESPN, она остается в отделении интенсивной терапии медицинского центра Университета Лома Линда.

Айсис Сио провела на профессиональном ринге 4 боя. 1 победа нокаутом, три поражения (два - нокаутом).

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 марта 2026

Бокс. В чемпионском бою Наваррете победил Нуньеса
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 марта 2026

UFC. Кавана победил Морено. "Баба Яга" нокаутировал Шульца
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 февраля 2026

Бокс. После девятилетнего перерыва Флойд Мейвезер вернется на ринг
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 февраля 2026

Муай-тай. Израильтянин нокаутировал турка-антисемита