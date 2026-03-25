Бокс. 19-летняя американка введена в состояние искусственной комы после поражения нокаутом
время публикации: 25 марта 2026 г., 10:25 | последнее обновление: 25 марта 2026 г., 10:25
21 марта в Сан-Бернардино, Калифорния, состоялся боксерский поединок, в котором 19-летняя американка Айсис Сио проиграла нокаутом.
На 78-й секунде боя ее нокаутировала Джослин Камарильо.
Айсис Сио была доставлена в больницу в тяжелом состоянии и введена в состояние искусственной комы.
23 марта спортсменка пришла в себя и была отключена от аппарата искусственного дыхания. По данным ESPN, она остается в отделении интенсивной терапии медицинского центра Университета Лома Линда.
Айсис Сио провела на профессиональном ринге 4 боя. 1 победа нокаутом, три поражения (два - нокаутом).
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 марта 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 марта 2026