Бокс. 19-летняя американка введена в состояние искусственной комы после поражения нокаутом

21 марта в Сан-Бернардино, Калифорния, состоялся боксерский поединок, в котором 19-летняя американка Айсис Сио проиграла нокаутом.

На 78-й секунде боя ее нокаутировала Джослин Камарильо.

Айсис Сио была доставлена в больницу в тяжелом состоянии и введена в состояние искусственной комы.

23 марта спортсменка пришла в себя и была отключена от аппарата искусственного дыхания. По данным ESPN, она остается в отделении интенсивной терапии медицинского центра Университета Лома Линда.

Айсис Сио провела на профессиональном ринге 4 боя. 1 победа нокаутом, три поражения (два - нокаутом).