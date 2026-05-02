Теннис. Финал турнира в Мадриде. Марта Костюк победила Мирру Андрееву
время публикации: 02 мая 2026 г., 21:01 | последнее обновление: 02 мая 2026 г., 21:01
Победительницей теннисного турнира WTA 1000, который проходил в Мадриде, стала украинка Марта Костюк.
В финале она победила россиянку Мирру Андрееву 6:3, 7:5.
Финал продолжался 83 минуты.
Марта Костюк победила в третий раз в турнире WTA.
В понедельник она станет 15-й ракеткой мира.
