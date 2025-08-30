Евробаскет. Немцы разгромили сборную Литвы
время публикации: 30 августа 2025 г., 15:54 | последнее обновление: 30 августа 2025 г., 15:54
В матче группового этапа чемпионата Европы по баскетболу немцы разгромили сборную Литвы 107:88.
После 10 минут 32:20, 20 - 55:47, 30 - 83:72.
Немцы одержал третью победу.
50 очков набрали баскетболисты сборной Германии из НБА: Деннис Шредер (26 + 3 подбора + 6 передач) и Франц Вагнер (24 + 7 подборов + 4 передачи).
Самый результативный игрок литовцев Рокас Йокубайтис (20 + 7 передач).
Ссылки по теме