Спорт

Евробаскет. Немцы разгромили сборную Литвы

Баскетбол
время публикации: 30 августа 2025 г., 15:54 | последнее обновление: 30 августа 2025 г., 15:54
Евробаскет. Немцы разгромили сборную Литвы
AP Photo/Jason DeCrow

В матче группового этапа чемпионата Европы по баскетболу немцы разгромили сборную Литвы 107:88.

После 10 минут 32:20, 20 - 55:47, 30 - 83:72.

Немцы одержал третью победу.

50 очков набрали баскетболисты сборной Германии из НБА: Деннис Шредер (26 + 3 подбора + 6 передач) и Франц Вагнер (24 + 7 подборов + 4 передачи).

Самый результативный игрок литовцев Рокас Йокубайтис (20 + 7 передач).

