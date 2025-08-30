Лука Модрич установил рекорд Серии А. Результаты матчей чемпионата Италии

В матче второго тура чемпионата Италии "Милан" в гостях обыграл "Лечче" 2:0.

Кремонезе - Сассуоло 3:2

"Кремонезе" не проиграл в восьмом домашнем матче. Этот чемпионат Италии команда неожиданно начала с двух побед.

После первого тайма хозяева вели в счете 2:0.

На 73-й минуте "Сассуоло" отыгрался.

На третьей минуте компенсированного времени Мануэль де Лука реализовал пенальти.

Лечче - Милан 0:2

На 66-й минуте Лука Модрич навесил со штрафного. Рубен Лофтус-Чик головой отправил мяч в сетку. Лука за два матча установил два рекорда Серии А. В первом - стал самым возрастным дебютантом. Во втором - самым возрастным полузащитником, сделавшим голевую передачу (39 лет 354 дня) в матче Серии А (статистика ведется с 2004 года).

На 86-й минуте голкипер "Милана" далеко выбил мяч в поле. защитники ошиблись. Кристиан Пулишич вышел один на один 0:2.