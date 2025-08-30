Первая победа "Валенсии". Сюрприз от "Эльче". Результаты матчей чемпионата Испании

В матче третьего тура чемпионата Испании "Валенсия" разгромила "Хетафе" 3:0.

Эльче - Леванте (Валенсия) 2:0

Впервые с 1968 года "Эльче" в первых трех матчах в элитном дивизионе ни разу не проиграл.

В начале второго тайма голы забили Рафа Мир и 20-летний Родриго Мендоса.

За весь матч гости нанесли один удар в створ ворот.

Валенсия - Хетафе 3:0

"Валенсия" одержала первую победу в сезоне. При этом пятую победу подряд над "Хетафе", который начал сезон с двух побед.

Голы забили Муктар Диакаби, Арно Данджума (10 августа перешел из "Вильярреала") и Уго Дуро (воспитанник "Хетафе", в 2022 перешедший в "Валенсию" из "Хетафе").