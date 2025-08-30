x
30 августа 2025
|
последняя новость: 12:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 августа 2025
|
30 августа 2025
|
последняя новость: 12:58
30 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Первая победа "Валенсии". Сюрприз от "Эльче". Результаты матчей чемпионата Испании

Футбол
время публикации: 30 августа 2025 г., 12:56 | последнее обновление: 30 августа 2025 г., 12:56
Первая победа "Валенсии". Сюрприз от "Эльче". Результаты матчей чемпионата Испании
AP Photo/Alberto Saiz

В матче третьего тура чемпионата Испании "Валенсия" разгромила "Хетафе" 3:0.

Эльче - Леванте (Валенсия) 2:0

Впервые с 1968 года "Эльче" в первых трех матчах в элитном дивизионе ни разу не проиграл.

В начале второго тайма голы забили Рафа Мир и 20-летний Родриго Мендоса.

За весь матч гости нанесли один удар в створ ворот.

Валенсия - Хетафе 3:0

"Валенсия" одержала первую победу в сезоне. При этом пятую победу подряд над "Хетафе", который начал сезон с двух побед.

Голы забили Муктар Диакаби, Арно Данджума (10 августа перешел из "Вильярреала") и Уго Дуро (воспитанник "Хетафе", в 2022 перешедший в "Валенсию" из "Хетафе").

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 августа 2025

Лука Модрич установил рекорд Серии А. Результаты матчей чемпионата Италии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 августа 2025

Чемпионат Германии. "Гамбург" проиграл в дерби. Даниэль Перец остался в запасе
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 августа 2025

Расплата за удаление голкипера. "Ланс" обыграл "Брест"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 августа 2025

Чемпионат Саудовской Аравии. Криштиану Роналду забил 940-й гол