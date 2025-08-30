Первая победа "Валенсии". Сюрприз от "Эльче". Результаты матчей чемпионата Испании
время публикации: 30 августа 2025 г., 12:56 | последнее обновление: 30 августа 2025 г., 12:56
В матче третьего тура чемпионата Испании "Валенсия" разгромила "Хетафе" 3:0.
Эльче - Леванте (Валенсия) 2:0
Впервые с 1968 года "Эльче" в первых трех матчах в элитном дивизионе ни разу не проиграл.
В начале второго тайма голы забили Рафа Мир и 20-летний Родриго Мендоса.
За весь матч гости нанесли один удар в створ ворот.
Валенсия - Хетафе 3:0
"Валенсия" одержала первую победу в сезоне. При этом пятую победу подряд над "Хетафе", который начал сезон с двух побед.
Голы забили Муктар Диакаби, Арно Данджума (10 августа перешел из "Вильярреала") и Уго Дуро (воспитанник "Хетафе", в 2022 перешедший в "Валенсию" из "Хетафе").
