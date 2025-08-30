x
30 августа 2025
30 августа 2025
30 августа 2025
последняя новость: 12:58
30 августа 2025
Спорт

Баскетбол. Определились полуфиналисты Кубка Америки

Баскетбол
время публикации: 30 августа 2025 г., 11:45
Баскетбол. Определились полуфиналисты Кубка Америки
AP Photo/Martin Mejia

Определились полуфиналисты Кубка Америки по баскетболу, который проходит в Манагуа.

Сегодня (в ночь с субботы на воскресенье по израильскому времени) в полуфиналах сыграют:

Канада - Аргентина

Бразилия - США.

Повторилась полуфинальная четверка Кубка Америки 2022 года. Тогда чемпионами стали аргентинцы, победившие в финале бразильцев.

Американцы в 2022 году заняли третье место.

Спорт
