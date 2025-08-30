Баскетбол. Определились полуфиналисты Кубка Америки
Определились полуфиналисты Кубка Америки по баскетболу, который проходит в Манагуа.
Сегодня (в ночь с субботы на воскресенье по израильскому времени) в полуфиналах сыграют:
Канада - Аргентина
Бразилия - США.
Повторилась полуфинальная четверка Кубка Америки 2022 года. Тогда чемпионами стали аргентинцы, победившие в финале бразильцев.
Американцы в 2022 году заняли третье место.
