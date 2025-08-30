Рекорды Грилиша и "Манчестер Юнайтед". Результаты матчей чемпионата Англии

Состоялись матчи третьего тура чемпионата Англии. "Тоттенхэм" на своем поле проиграл "Борнмуту" 0:1.

Вулверхэмптон - Эвертон (Ливерпуль) 2:3

Джек Грилиш ожил, перейдя в "Эвертон". И установил рекорд клуба - стал первым игроком "Эвертона", сделавшим не менее двух голевых передач в двух подряд матчах Премьер-лиги.

Сандерленд - Брентфорд 2:1

"Черные коты" впервые с 2001 года одержали победы в первых двух домашних матчах сезона.

В элитном дивизионе эти команды встречались впервые с 1948 года.

На 82-й минуте гости вели в счете 1:0. Их преимущество могло быть больше, но на 59-й минуте Кевин Шаде не реализовал пенальти.

На шестой минуте компенсированного времени Уилсон Изидор забил победный гол.

Тоттенхэм (Лондон) - Борнмут 0:1

Израильский полузащитник Манор Соломон остался у "Тоттенхэма" в запасе.

Победный гол на 5-й минуте забил Эванилсон.

Манчестер Юнайтед - Бернли 3:2

Накануне некоторые британские СМИ (не самые авторитетные) писали, что матч против "Бернли" станет последним для Рубена Аморима в качестве главного тренера "Манчестер Юнайтед".

На 27-й минуте полузащитник "Бернли" Джош Каллен забил гол в свои ворота. "Манчестер Юнайтед" стал первой командой Премьер-лиги, два первых гола которой в сезоне соперники забили в свои ворота.

Победный гол был забит на 7-й минуте компенсированного времени. Бруну Фернандеш реализовал пенальти.