Бундеслига. "Байер" упускает победу. Рекорд Узуна. Дубль Доана

Состоялись матчи второго тура чемпионата Германии. "Байер" упустил победу над "Вердером" 3:3.

Хоффенхайм - Айнтрахт (Франкфурт) 1:3

"Орлы" не проиграли в восьмом матче (с учетом всех турниров). Героем этой встречи японский полузащитник Рицу Доан (7 августа перешел из "Фрайбурга"). В первом тайме он забил два гола, во втором сделал голевую передачу 19-летнему Джану Узуну, который стал первым игроком "Айнтрахта" с 2004 года, набравшим 4 очка (2 + 2) по системе "гол+ пас" в двух первых матчах сезона.

Вердер (Бремен) - Байер (Леверкузен) 3:3

На 76-й минуте "фармацевты" вели в счете 3:1.

С 63-й минуты "Вердер" играл в меньшинстве (вторую желтую карточку получил Никлас Штарк), но все же сумел спастись.

Обе команды пока не побеждали.

Штутгарт - Боруссия (Менхенгладбах) 1:0

Победный гол на 76-й минуте забил 20-летний испанец Чема Андрес, в июле перешедший из мадридского "Реала".

В последних пяти играх против гладбахской "Боруссии" "швабы" 4 раза побеждали.

Лейпциг - Хайденхайм 2:0

Первая победа Оле Вернера в матче Бундеслиги в качестве главного тренера "Лейпцига".