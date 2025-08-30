Евробаскет. Лаури Маркканен набрал 43 очка. Драка в матче Сербия - Португалия
время публикации: 30 августа 2025 г., 06:58 | последнее обновление: 30 августа 2025 г., 07:22
В матче группового этапа чемпионата Европы по баскетболу сербы победили португальцев 80:69.
Латвия - Эстония 72:70
В начале третьей четверти эстонцы выигрывали 52:41.
Кристапс Порзингис набрал 26 очков и сделал 7 подборов.
Финляндия - Великобритания 109:79
В второй раз Лаури Маркканен набрал более 40 очков в матче чемпионата Европы (43).
Сербия - Португалия 80:69
Лучший игрок матча Никола Йокич (23 + 10 подборов).
В первой четверти был удален Филип Петрусев, который ударил португальца Диогу Бриту.
