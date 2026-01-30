"Маккаби" занял последнее место. Итоги основного этапа Лиги Европы
Завершился основной этап Лиги Европы. Определились все участники плэй-офф.
В 1/8 финала вышли: "Лион", "Астон Вилла", "Мидтьюланн", "Бетис". "Порту", "Брага", "Фрайбург" и "Рома".
Римляне обошли "Генк" за счет лучшей разницы забитых и пропущенных.
В первый раунд плэй-офф вышли "Генк", "Болнья", "Штутгарт". "Ференцварош", "Ноттингем Форест", "Виктория" (Пльзень), "Црвена Звезда", "Сельта" (Виго), ПАОК, "Лилль", "Фенербахче", "Панатинаикос", "Селтик", "Лудогорец", "Динамо" (Загреб), "Бранн".
"Янг Бойз" уступил норвежцам из-за худшей разницы забитых и пропущенных.
Вылетели "Янг Бойз", "Штурм" (Грац), "Стяуа", "Гоу Ахед Иглз", "Фейенорд", "Базель", "Зальцбург", "Глазгго Рейнджерс", "Ницца", "Утрехт", "Мальме", "Маккаби" (Тель-Авив).
