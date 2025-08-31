Израильская дзюдоистка Шира Ришони объявила о завершении карьеры

Одна из выдающихся израильских дзюдоисток последнего десятилетия Шира Ришони объявила о завершении карьеры.

34-летняя дзюдоистка объявила о своем решении на пресс-конференции.

Спортсменка поблагодарила коллег, тренеров. в том числе тренера сборной Шани Гершко, клуб "Мейтав" (Нетания) и всех, кто ей помогал и поддерживал.

Шира Ришони выступала в весовой категории до 48 кг.

Она участвовала в трех олимпиадах.

Шира Ришони - бронзовый призер Токийской олимпиады в командных соревнованиях, бронзовый призер чемпионата Европы 2022 года, неоднократный победитель и призер чемпионатов Израиля.

Она - чемпионка Маккабиады 2009 года, многократный призер турниров "Большогно шлема", двукратный чемпион и многократный призер этапов Гран-при.