Тхэквондо. Израильтяне завоевали три медали турнира в Сербии
время публикации: 31 августа 2025 г., 12:25 | последнее обновление: 31 августа 2025 г., 12:25
В Нише, Сербия, прошел турнир по тхэквондо European Taekwondo Multi Games 2025.
Израильтяне завоевали три медали.
Липаз Хиджама (весовая категория свыше 68 кг) стала серебряным призером.
Бронзовые медали завоевали Шир Балкар (весовая категория до 44 кг) и Томер Бараш (до 51 кг).
Турнир в Нише - подготовительный этап молодежного чемпионата Европы.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 июня 2025