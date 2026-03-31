Отборочный матч чемпионата Европы. Израильская молодежка сыграла вничью с боснийцами

В матче отборочного турнира молодежного чемпионата Европы (игроки до 21 года) израильтяне сыграли вничью с боснийцами 0:0.

Ничья получилась в пользу лидирующих в группе норвежцев, которые приблизились к выходу в финальную часть турнира.

Положение команд в группе G (норвежцы и голландцы сыграли по 5 матчей, остальныек 6): Норвегия 12 очков, Босния и Герцеговина, Израиль по 7, Нидерланды, Словения по 5.

В финальную часть турнира выходит команда, занявшая первое место.