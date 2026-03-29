Футбол. Мирча Луческу потерял сознание во время тренировки
время публикации: 29 марта 2026 г., 12:58 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 12:58
Во время тренировки сборной Румынии 80-летний тренер Мирча Луческу потерял сознание, сообщают португальские СМИ.
В заявлении Федерации футбола Румынии говорится, что тренеру стало плохо во время технического совещания перед тренировкой. Мирче Луческу была оказана медицинская помощь. Его состояние стабилизировали.
После инцидента Мирча Луческу был доставлен в больницу.
Мирча Луческу тренирует сборную Румынии с 2024 года.
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 марта 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 марта 2026