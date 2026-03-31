Турки и шведы вышли в финальную часть чемпионата мира по футболу
время публикации: 31 марта 2026 г., 23:47 | последнее обновление: 31 марта 2026 г., 23:47
Сборные Турции и Швеции вышли в финальную часть чемпионата мира по футболу.
Косово - Турция 0:1
Швеция - Польша 3:2
Поляки дважды отыгрывались.
Гол, который вывел шведов в финальную часть чемпионата мира, на 88-й минуте забил Виктор Дьекереш. Он забил три гола в ворота украинцев в полуфинале стыковых матчей.
