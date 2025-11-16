Каратэ. Израильтяне завоевали 10 медалей Hungariam Open

Сборная Израиля заняла девятое место в медальном зачете турнира по каратэ Hungariam Open Grand Prix.

Израильтяне завоевали 4 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Украинцы заняли седьмое место (1 + 3 + 6).

Серебряные медали завоевали: Нетанель Абрамхаев (юниоры, весовая категория до 55 кг), Татьяна Искова (молодежный турнир, до 55 кг), Ариэль Кимъягаров (молодежный турнир, до 60 кг).

Израильские кадеты завоевали серебряную медаль в командных ката.

Бронзовыми призерами стали: Нета Менахем Кауфман (кадеты, ката), Ян Яхедс (юниоры, до 68 кг), Миа Рока (ката, до 21 года), Машиах Шакед Бар (молодежный турнир, до 67 кг).