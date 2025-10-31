В Минске спецназ задержал судей и участниц теннисного турнира
время публикации: 31 октября 2025 г., 09:30 | последнее обновление: 31 октября 2025 г., 09:51
Необычно завершился любительский теннисный турнир, проходивший в Минске.
На корты вышли сотрудники силовых ведомств.
Судьи и участницы турнира были задержаны, сообщают белорусские и российские СМИ.
Трансляции матчей турнира велись на сайтах нелегальных букмекерских контор.
Издание "Точка" предполагает, что задержания и срыв турнира могут быть связыны с нелегальными ставками и организацией договорных матчей.
Видео визита спецназа опубликовано в Fаcebook.
