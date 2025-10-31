В Минске спецназ задержал судей и участниц теннисного турнира

Необычно завершился любительский теннисный турнир, проходивший в Минске.

На корты вышли сотрудники силовых ведомств.

Судьи и участницы турнира были задержаны, сообщают белорусские и российские СМИ.

Трансляции матчей турнира велись на сайтах нелегальных букмекерских контор.

Издание "Точка" предполагает, что задержания и срыв турнира могут быть связыны с нелегальными ставками и организацией договорных матчей.

Видео визита спецназа опубликовано в Fаcebook.