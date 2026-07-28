Женская сборная Израиля по лакроссу вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Женская сборная Израиля по лакроссу победила команду Японии со счетом 11:9 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира, проходящего в Токио. Израильтянки завершили групповой этап без поражений, одержав три победы в трех матчах.

После первой четверти хозяйки турнира вели 3:1, а к большому перерыву счет стал равным – 5:5. После третьей четверти сохранялась ничья – 9:9, однако в заключительном отрезке израильская команда забросила два мяча и не позволила японкам победить.

Ранее сборная Израиля победила Филиппины со счетом 12:6 и разгромила Чехию – 20:8. В матче с чешской командой Джордин Липкин набрала семь очков – пять голов и две результативные передачи, а Рахели Леви-Смит выиграла 20 розыгрышей мяча.

Четвертьфинальный матч состоится в среду, 29 июля. Соперником Израиля станет команда, занявшая второе место в группе B. Наиболее вероятным соперником считается сборная Австралии, окончательно пара определится после завершения группового этапа.