03 декабря 2025
Спорт

Пулевая стрельба. Израильтянин Сергей Рихтер стал победителем турнира в Польше

Стрельба
время публикации: 03 декабря 2025 г., 10:36
Пулевая стрельба. Израильтянин Сергей Рихтер стал победителем турнира в Польше
AP Photo/Alex Brandon

Израильтянин Сергей Рихтер стал победителем турнира по пулевой стрельбе Polish Open Kaliber.

Турнир по стрельбе из пневматического оружия с дистанции 10 метров проходил в Бялостоке, Польша.

В нем принимали участие 420 спортсменов из Польши, Израиля, Литвы, Эстонии, Армении, Латвии, Румынии и Украины.

Спорт
