Пулевая стрельба. Израильтянин Сергей Рихтер стал победителем турнира в Польше
время публикации: 03 декабря 2025 г., 10:36 | последнее обновление: 03 декабря 2025 г., 10:36
Израильтянин Сергей Рихтер стал победителем турнира по пулевой стрельбе Polish Open Kaliber.
Турнир по стрельбе из пневматического оружия с дистанции 10 метров проходил в Бялостоке, Польша.
В нем принимали участие 420 спортсменов из Польши, Израиля, Литвы, Эстонии, Армении, Латвии, Румынии и Украины.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 января 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 января 2025