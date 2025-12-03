Пулевая стрельба. Израильтянин Сергей Рихтер стал победителем турнира в Польше

Израильтянин Сергей Рихтер стал победителем турнира по пулевой стрельбе Polish Open Kaliber.

Турнир по стрельбе из пневматического оружия с дистанции 10 метров проходил в Бялостоке, Польша.

В нем принимали участие 420 спортсменов из Польши, Израиля, Литвы, Эстонии, Армении, Латвии, Румынии и Украины.