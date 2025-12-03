Футбол. Чемпионат Испании. "Барселона" победила "Атлетико"

В перенесенном матче девятнадцатого тура чемпионата Испании "Барселона" победила столичный "Атлетико" 3:1.

Два матча девятнадцатого тура были перенесены из-за Суперкубка Испании.

Первый опасный момент стал голевым. На 19-й минуте "матрасники" перехватили мяч на своей половине поля. Длинный пас вперед. Алекс Баэна вышел один на один 0:1.

На 26-й минуте каталонцы отыгрались. Рафинья вышел один на один, обыграл вратаря 1:1.

На 37-й минуте "Барселона" не реализовала пенальти. Левандовски пробил выше. Через минуту Ямаль навесил. Левандовски убежал от опекуна и с линии вратарской пробил головой. Облак парировал.

На 65-й минуте Дани Ольмо пробил а нижний угол 2:1. На 6-й минуте компенсированного времени отличился Торрес 3:1.