Криштиану Роналду впервые забил в плэй-офф чемпионатов мира и сказал "Бисмилла"

Португальцы вышли в 1/8 финала чемпионата мира, победив сборную Хорватии 2:1.

Криштиану Роналду сравнял счет в матче, реализовав пенальти.

Комментаторы обратили внимание, что португалец перед исполнением пенальти сказал "Бисмилла".

Криштиану Роналду установил в этом матче необычное достижение. Он забил гол, один раз коснувшись мяча в чужой штрафной.

После матча легендарный футболист не подтвердил слухи о том, что он завершит карьеру в сборной Португалии после этого чемпионата мира.