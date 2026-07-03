Криштиану Роналду впервые забил в плэй-офф чемпионатов мира и сказал "Бисмилла"
время публикации: 03 июля 2026 г., 11:16 | последнее обновление: 03 июля 2026 г., 11:16
Португальцы вышли в 1/8 финала чемпионата мира, победив сборную Хорватии 2:1.
Криштиану Роналду сравнял счет в матче, реализовав пенальти.
Комментаторы обратили внимание, что португалец перед исполнением пенальти сказал "Бисмилла".
Криштиану Роналду установил в этом матче необычное достижение. Он забил гол, один раз коснувшись мяча в чужой штрафной.
После матча легендарный футболист не подтвердил слухи о том, что он завершит карьеру в сборной Португалии после этого чемпионата мира.
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