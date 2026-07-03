x
03 июля 2026
|
последняя новость: 11:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 июля 2026
|
03 июля 2026
|
последняя новость: 11:16
03 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Криштиану Роналду впервые забил в плэй-офф чемпионатов мира и сказал "Бисмилла"

Футбол
ЧМ по футболу 2026
Знаменитые спортсмены
время публикации: 03 июля 2026 г., 11:16 | последнее обновление: 03 июля 2026 г., 11:16
Криштиану Роналду впервые забил в плэй-офф чемпионатов мира и сказал "Бисмилла"
AP Photo/Stephanie Scarbrough

Португальцы вышли в 1/8 финала чемпионата мира, победив сборную Хорватии 2:1.

Криштиану Роналду сравнял счет в матче, реализовав пенальти.

Комментаторы обратили внимание, что португалец перед исполнением пенальти сказал "Бисмилла".

Криштиану Роналду установил в этом матче необычное достижение. Он забил гол, один раз коснувшись мяча в чужой штрафной.

После матча легендарный футболист не подтвердил слухи о том, что он завершит карьеру в сборной Португалии после этого чемпионата мира.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 июля 2026

СМИ. Юлиан Нагельсманн уволен с поста главного тренера сборной Германии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 июля 2026

Определены 6 пар 1/8 финала чемпионата мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 июля 2026

Марк Кукурелья установил рекорд сборной Испании
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 июля 2026

СМИ. ФИФА будет проводить чемпионаты мира зимой