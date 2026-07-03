СМИ. ФИФА будет проводить чемпионаты мира зимой
время публикации: 03 июля 2026 г., 09:36 | последнее обновление: 03 июля 2026 г., 09:43
По данным американских СМИ, ФИФА взвешивает решение проводить чемпионаты мира зимой.
Решение обдумывается в том числе и из-за аномальной жары этим летом.
Ожидается, что первый матч 1/8 финала Парагвай - Франции будет прохoдить в Филадельфии при температуре 38 градусов по Цельсию.
Напомним, зимой проводился чемпионат мира в Катаре в 2022 году.
Точно чемпионат мира 2034 года будет проводиться зимой. Он пройдет в Саудовской Аравии.
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