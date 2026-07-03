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Спорт

СМИ. ФИФА будет проводить чемпионаты мира зимой

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 03 июля 2026 г., 09:36 | последнее обновление: 03 июля 2026 г., 09:43
СМИ. ФИФА будет проводить чемпионаты мира зимой
AP Photo/Tony Gutierrez

По данным американских СМИ, ФИФА взвешивает решение проводить чемпионаты мира зимой.

Решение обдумывается в том числе и из-за аномальной жары этим летом.

Ожидается, что первый матч 1/8 финала Парагвай - Франции будет прохoдить в Филадельфии при температуре 38 градусов по Цельсию.

Напомним, зимой проводился чемпионат мира в Катаре в 2022 году.

Точно чемпионат мира 2034 года будет проводиться зимой. Он пройдет в Саудовской Аравии.

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